Detectan plantación de marihuana en una vivienda de Lincoln y hay un detenido

En horas de esta tarde, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) del distrito de Lincoln llevó adelante un procedimiento que permitió constatar la existencia de una plantación de marihuana en un domicilio ubicado en inmediaciones de la calle San Juan al 500.

A partir de tareas investigativas realizadas por la dependencia, se logró establecer con precisión la ubicación de la vivienda en cuestión. Una vez en el lugar, los efectivos procedieron al secuestro de varias plantas de cannabis de distintas dimensiones.

Posteriormente, se efectuó un test orientativo sobre las sustancias incautadas, el cual arrojó resultado positivo para Tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo de la marihuana.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Ayudantía Especializada en Estupefacientes del Departamento Judicial de Junín, a cargo del Dr. Esteban Leopardo, quien dispuso el inicio de actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

En cuanto al morador y presunto responsable de la plantación, fue notificado de la formación de la causa, quedando sujeto a las actuaciones judiciales correspondientes.