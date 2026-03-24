El equipo del Club Atlético se consagró subcampeón en Córdoba

Aprovechando el fin de semana largo, se llevó a cabo en la ciudad cordobesa de Santa Rosa de Calamuchita el II Torneo Nacional de Newcom femenino categoría +50, que reunió a equipos de distintas provincias del país. Entre ellos, representando a la provincia de Buenos Aires, participó el equipo del Club Atlético 9 de Julio, que logró una sobresaliente performance.

Durante la jornada inicial del sábado 21, el conjunto nuevejuliense mostró su carácter competitivo desde el inicio. En su primer compromiso venció al equipo de Rosario (Santa Fe) en un encuentro muy parejo por 12-15, 15-12 y 10-5. Luego superó a la Escuela 221 de Santa Rosa (La Pampa) por 5-13 y 15-6, y cerró el día con un triunfo ante el representativo de Río Cuarto (Córdoba) por 15-11 y 15-13.

El domingo, el equipo mantuvo su alto nivel y logró dos victorias contundentes frente a rivales de la otra zona. Primero derrotó al conjunto de la ciudad de Santa Fe por un claro doble 15-3, y posteriormente se impuso con autoridad ante Río Tercero por 15-4 y 15-6, asegurando así su clasificación a la gran final.

El partido decisivo se disputó el lunes, donde Atlético se enfrentó nuevamente con un rival de gran nivel. En esta oportunidad, el resultado fue adverso para las “Kosiukas”, que cayeron en dos sets por 17-15 y 15-6. De esta manera, el equipo se quedó con el subcampeonato del torneo, mientras que el podio lo completó el conjunto local de Santa Rosa.

El plantel estuvo integrado por Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu, Daniela Aniasi, Gisel Morel, Isabel Romano, Verónica Turan, Alejandra Russo y Verónica Porras, bajo la dirección técnica de Susana Reale.

Más allá del resultado final, el desempeño del equipo dejó una imagen muy positiva, consolidando su crecimiento y posicionándolo como uno de los referentes de la disciplina a nivel nacional.