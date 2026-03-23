Robo a mano armada en comercio de Lincoln: detienen al autor a pocos minutos del hecho

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Personal de la Policía Comunal de Lincoln intervino en un hecho delictivo ocurrido durante la noche del domingo en el comercio “La Paz”, ubicado en la intersección de avenida San Lorenzo y Suipacha.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 21 horas un individuo de sexo masculino, que vestía una campera con capucha y llevaba el rostro cubierto, ingresó al local portando un arma blanca. Bajo amenazas, intimidó a una empleada y logró sustraer una suma de dinero en efectivo antes de darse a la fuga.

Tras tomar conocimiento del ilícito, efectivos de la comisaría local se hicieron presentes de inmediato en el lugar, donde analizaron las cámaras de seguridad del comercio. A partir de las imágenes obtenidas, se logró establecer las características físicas y la vestimenta del sospechoso, iniciándose un operativo de búsqueda en la zona.

Minutos más tarde, en las inmediaciones, los uniformados lograron interceptar a una persona que coincidía con la descripción aportada. Al ser identificado y requisado, se constató que llevaba entre sus pertenencias el dinero sustraído, confirmándose así su autoría en el hecho.

El sujeto fue aprehendido y puesto a disposición de la Justicia. Interviene en la causa la Ayudantía Fiscal local, a cargo del Dr. Martín Camalionti, quien dispuso la aprehensión del imputado y la recepción de su declaración indagatoria en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal durante la jornada de hoy.