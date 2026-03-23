El Día Meteorológico Mundial destaca la importancia de los informes del clima para la sociedad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Cada año, el 23 de marzo, se celebra el Día Meteorológico Mundial para recordar la entrada en vigor, en 1950, del Convenio que dio origen a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), en el marco de las Naciones Unidas. Esta fecha pone de relieve el rol fundamental de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales, cuya labor impacta directamente en la seguridad, el bienestar y el desarrollo de la sociedad.

La meteorología no solo informa sobre si lloverá mañana, sino que influye en decisiones cruciales en diversos ámbitos: desde la producción agrícola y ganadera, hasta la planificación de viajes, transporte y actividades al aire libre. Los pronósticos precisos permiten a los agricultores proteger sus cultivos de fenómenos extremos, a las empresas anticipar riesgos en la logística y a los gobiernos implementar alertas tempranas ante huracanes, inundaciones o olas de calor.

En la actualidad, la tecnología multiplica las capacidades de observación y predicción: satélites, aviones, globos meteorológicos y sensores costeros contribuyen a recopilar datos esenciales para pronósticos más exactos. Esta información también es crucial para abordar los efectos del cambio climático, planificar políticas de gestión del agua y promover un uso sostenible de los recursos naturales.

Cada año, la OMM propone un tema específico que resalta aspectos del clima, el tiempo y el agua. A través de campañas educativas, charlas y actividades científicas, se busca acercar a la sociedad la importancia de los informes meteorológicos y la necesidad de un desarrollo más seguro y resiliente ante fenómenos naturales.

En suma, el Día Meteorológico Mundial no solo es una celebración, sino un recordatorio de que la meteorología es un pilar esencial para la vida diaria, la economía y la seguridad de millones de personas alrededor del mundo.