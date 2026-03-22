Ruta 5 y 3: dos nuevas muertes en trazas nacionales en medio de trágicos siniestros viales

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Un hombre murió este domingo en un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 5, a la altura del kilómetro 157, en cercanías de Chivilcoy, donde colisionaron un automóvil y un camión.

El hecho se registró durante la madrugada, cuando un Honda Fit que circulaba en sentido Suipacha–Chivilcoy impactó de manera lateral contra un camión Mercedes Benz perteneciente a una empresa de transporte de encomiendas. Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo menor, Adriano Fabbricotti, de 36 años y médico radicado en Bariloche, falleció a causa de las graves lesiones sufridas.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la UFI N° 3 del Departamento Judicial Mercedes.

Horas más tarde, otro trágico episodio tuvo lugar en la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 251, en jurisdicción del partido de Azul.

En ese caso, una SUV Renault Duster colisionó de frente contra un camión en medio de intensas lluvias que habrían dejado la calzada con abundante agua acumulada.

El impacto, ocurrido alrededor de las 13:30, provocó que el vehículo se incendiara, dejando atrapado a su conductor, quien falleció en el interior. La víctima fue identificada como Osvaldo Ramírez, de 66 años, oriundo de Cipolletti.

El tránsito en la zona estuvo interrumpido durante varias horas mientras trabajaban bomberos, efectivos policiales y personal de salud. La investigación quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul, también bajo la carátula de “homicidio culposo”.

Ambos hechos reflejan una preocupante seguidilla de accidentes fatales en rutas nacionales, donde factores como las condiciones climáticas y el estado de la calzada pueden resultar determinantes; asi como tambuen la distracciòn de sus conductores por iso de celulares.