Liga Nuevejuliense: dos partidos se postergaron pero la emoción sigue intacta esta tarde

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Este domingo, cada punto vale más que nunca en la decimoctava fecha de la Fase I del Torneo “A” de la Liga Nuevejuliense del Campeonato 2025/2026. La lluvia obligó a suspender los dos partidos programados para este sábado, que ahora se jugarán el martes 24, pero el resto de los encuentros se disputarán esta tarde, prometiendo una jornada cargada de tensión, clásicos y luchas directas por la clasificación.

Partidos suspendidos y reprogramados:

San Martín vs Atlético Patricios

Libertad vs Atlético French

Ambos encuentros se disputarán el martes 24, manteniendo la emoción para los equipos que buscan consolidar su lugar en la Fase II, máxime que ‘El Santo’ es líder.

Domingo de emociones y definición:

Atlético Naón va por la punta

El segundo de la tabla, Atlético Naón, enfrentará a La Niña en el Estadio José María Solaberrieta, con Walter Medrano como árbitro. El CAN necesita ganar para mantenerse cerca de San Martín, mientras que La Niña buscará alegrar a su hinchada y seguidores auque su pelea por la clasificación es de resultados matemáticos, lo que en fútbol es dificil.

Clásico entre Tigres y Millonarios en el ‘Coqueto’

Once Tigres recibe a Atlético 9 de Julio en el ‘Coqueto’ Abel del Fabro, con Jonathan Crivelli como árbitro. Un duelo histórico que promete espectáculo: los Tigres intentarán aprovechar su localía, mientras que Atlético 9 de Julio busca un triunfo clave para asegurar su lugar entre los ocho que avanzan a la siguiente fase.

Atlético Quiroga va por los tres puntos

Atlético Quiroga visita a Deportivo San Agustín en el Estadio Granate, con Enrique Márquez como árbitro. ‘El Violeta’ necesita ganar para despegar en la tabla, mientras que San Agustín busca mantener firme su posición en la lucha por avanzar a la Fase II.

Duelo de necesitados: Agustín Álvarez vs El Fortín

En la Avenida Almirante Brown, Agustín Álvarez se enfrenta a El Fortín, con Guillermo Bonello como árbitro. Ambos equipos luchan por el octavo puesto, el último que asegura seguir en la competencia, y cada punto será decisivo.

La fecha pinta intensa:

Todos los partidos son importantes y cada gol cuenta en la lucha por la clasificación a la próxima fase. Los equipos salen a la cancha con todo, conscientes de que este domingo puede marcar la diferencia en el torneo.

Tabla de posiciones actual: