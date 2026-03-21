San Martín manda en la tabla, pero todos quieren un lugar en la Fase II

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Se viene un fin de semana caliente en la Liga Nuevejuliense. La decimoctava fecha de la Fase I del Campeonato 2025/2026 trae partidos decisivos, luchas por la clasificación y clásicos que siempre hacen vibrar a la gente.

Hoy se resolverá si se juega ante la abundante lluvia caída en el distrito, teniendo presente que en Patricios la precipitación supera los 120mm.

San Martín busca mantenerse arriba

Este sabado desde las 17, el líder San Martín visita a Atlético Patricios, con Walter Medrano como árbitro. El Santo quiere seguir escapándose en la punta, mientras que el local lucha por sumar y meterse entre los ocho que seguirán en la Fase II.

Además, el otro encuentro adelantado será en el Estadio Vicente Cusatti, Libertad aguarda por French con la mirada arbitral de Diego Romero.

Y el domingo tendrá una tarde de emociones para comletar la fecha y seguir mirando las ubicaciones.

Atlético Naón va por la punta

El segundo de la tabla, Atlético Naón, enfrenta a La Niña, con Walter Medrano en el silbato. El CAN necesita ganar para acercarse a San Martín y no perderle pisada, mientras que La Niña ya no pelea por la clasificación, pero buscará responderle a su hinchada con un buen resultado, máxime cuando juegan en el Estadio José María Solaberrieta.

Clásico entre Tigres y Mmillonarios en el ‘Coqueto’

Once Tigres y Atlético 9 de Julio se enfrentan en el ‘Coqueto’ Abel del Fabro, con Jonathan Crivelli como árbitro. Un duelo histórico entre equipos que siempre dan espectáculo. Los Tigres querrán aprovechar su localía, mientras que el conjunto visitante buscará sumar tres para asegurarse un lugar entre los ocho que van a la Fase II.

Atlético Quiroga va por los tres puntos

Atlético Quiroga, visita a Deportivo San Agustín con Enrique Márquez como árbitro, en cesped Granate, Juan Angel Maldonado. ‘El Violeta’ necesita ganar para despegar y no quedar atrapado en la mitad de la tabla, mientras que San Agustín quiere mantenerse firme en la lucha por un puesto en la siguiente fase.

Duelo de necesitados: Agustín Álvarez vs El Fortín

En la Avda. Almirante Brown, Agustín Álvarez enfrenta a El Fortín, con Guillermo Bonello en el arbitraje. Los dos equipos buscan el octavo lugar, el último que asegura seguir en la competencia. Ambos saldrán a la cancha con todo, porque un punto puede marcar la diferencia.

La fecha pinta intensa: todos los partidos son muy importantes, cada gol vale y los equipos se juegan mucho, en la lucha por ser parte de la instancia que viene.