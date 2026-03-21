Mariano Navone luchó, pero se despidió del Miami Open al perder ante Vacherot

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El tenista de Nueve de Julio, Mariano Navone quedó eliminado esta noche del Miami Open tras caer en su segundo partido del torneo frente a Valentin Vacherot, en un duelo donde mostró buenos pasajes de juego pero no le alcanzó para avanzar.

El tenista de Nueve de Julio, reconocido por su intensidad, juego directo y un sólido revés de derecha, afrontó un partido exigente ante un rival agresivo que supo imponer condiciones en los momentos decisivos.

En el primer set, Vacherot logró marcar la diferencia y se lo llevó por 6-4, aprovechando mejor sus oportunidades.

Ya en el segundo parcial, el jugador monegasco —nacido en Roquebrune-Cap-Martin el 16 de noviembre de 1998 y profesional desde 2021— mantuvo su nivel y cerró el encuentro con un 6-3 que sentenció la historia.

Más allá de la derrota, Navone dejó una imagen positiva en el certamen, mostrando buen tenis y competitividad ante un rival en crecimiento. Sin embargo, no fue suficiente para seguir escalando posiciones en el torneo, despidiéndose en una instancia temprana pero con aspectos alentadores para lo que viene.