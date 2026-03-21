Liga Nuevejuliense: se reprograman dos partidos de la 18ª fecha del Torneo “A” por el mal clima

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La intensa lluvia que afectó la región este viernes y sábado obligó a la Liga Nuevejuliense a postergar dos encuentros correspondientes a la decimoctava fecha del Torneo “A”.

Los partidos que debían jugarse hoy fueron reprogramados para el martes 24 de marzo, manteniéndose los horarios originalmente previstos.

Los encuentros afectados son:

Atlético Patricios vs. San Martín , único líder del torneo.

, único líder del torneo. Libertad vs. French.

En tanto, la jornada de mañana domingo se mantiene según lo previsto, aunque la realización de los partidos estará sujeta a los informes meteorológicos que se emitan durante la jornada.

La decisión fue tomada en conjunto con los consejeros de la Liga Nuevejuliense, priorizando la seguridad de jugadores, entrenadores y público. La entidad deportiva recordó que cualquier novedad relacionada con el estado del clima será comunicada oportunamente.