Liga Nuevejuliense: se reprograman dos partidos de la 18ª fecha del Torneo “A” por el mal clima

La intensa lluvia que afectó la región este viernes y sábado obligó a la Liga Nuevejuliense a postergar dos encuentros correspondientes a la decimoctava fecha del Torneo “A”.
Los partidos que debían jugarse hoy fueron reprogramados para el martes 24 de marzo, manteniéndose los horarios originalmente previstos.
Los encuentros afectados son:
- Atlético Patricios vs. San Martín, único líder del torneo.
- Libertad vs. French.
En tanto, la jornada de mañana domingo se mantiene según lo previsto, aunque la realización de los partidos estará sujeta a los informes meteorológicos que se emitan durante la jornada.
La decisión fue tomada en conjunto con los consejeros de la Liga Nuevejuliense, priorizando la seguridad de jugadores, entrenadores y público. La entidad deportiva recordó que cualquier novedad relacionada con el estado del clima será comunicada oportunamente.