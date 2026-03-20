viernes, marzo 20, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
viernes, marzo 20, 2026
17.8 C
Nueve de Julio
Salud Pública

Modernización en la Unidad Sanitaria de Arenaza con el nuevo equipamiento de rayos

La Secretaría de Salud explicó que este cambio tecnológico impacta positivamente en la labor de los profesionales y pacientes, permitiendo acceder a los resultados de forma más rápida y optimizando la eficiencia diagnóstica.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

 

La Municipalidad de Lincoln entregó un sistema de digitalización de imágenes para la Unidad Sanitaria de Arenaza, lo que permite modernizar el servicio de Rayos X de la localidad. El equipamiento, que anteriormente se encontraba en el Hospital Municipal, elimina el revelado químico y agiliza los tiempos de diagnóstico. El intendente municipal, Salvador Serenal, encabezó la entrega del equipo, que representa un avance para la atención médica local. La actualización surge de la Licitación Pública 14/2025, a través de la cual el municipio adquirió un sistema de digitalización directa para el Hospital Municipal de Lincoln.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6167

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR