Modernización en la Unidad Sanitaria de Arenaza con el nuevo equipamiento de rayos

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La Municipalidad de Lincoln entregó un sistema de digitalización de imágenes para la Unidad Sanitaria de Arenaza, lo que permite modernizar el servicio de Rayos X de la localidad. El equipamiento, que anteriormente se encontraba en el Hospital Municipal, elimina el revelado químico y agiliza los tiempos de diagnóstico. El intendente municipal, Salvador Serenal, encabezó la entrega del equipo, que representa un avance para la atención médica local. La actualización surge de la Licitación Pública 14/2025, a través de la cual el municipio adquirió un sistema de digitalización directa para el Hospital Municipal de Lincoln.