Mariano Navone y Ugo Carabelli abren la participación argentina en el Masters 1000 de Miami

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La suspensión por lluvia del miércoles obligó a posponer los encuentros iniciales del Masters 1000 de Miami, y este jueves los argentinos retomarán protagonismo en el segundo Masters 1000 del año. Ugo Carabelli y Mariano Navone abrirán la acción nacional en el cuadro principal con partidos de alto voltaje competitivo.

El primero en salir a la cancha será Carabelli, quien desde las 10:00 (hora argentina) se enfrentará al francés Giovanni Mpetshi Perricard. El europeo llega con un servicio potente y capacidad para dominar puntos cortos, aunque sufre cuando los intercambios se alargan, escenario en el que Carabelli deberá imponer su regularidad desde el fondo de la cancha. La clave pasará por leer los segundos servicios del rival y mantener un planteo táctico inteligente. Tras un inicio de temporada oscilante, que incluyó el título en el Challenger de Rosario y cuartos de final en el Argentina Open, Carabelli intentará recuperar ritmo en canchas rápidas luego de caer en segunda ronda en Indian Wells.

En el acomodamiento de horario, desde las 11, será el turno de Mariano Navone, quien tendrá un exigente desafío ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, un jugador agresivo y con gran capacidad para acelerar puntos. Navone llega en gran momento tras consagrarse en el Challenger de Cap Cana, donde mostró mejoras en la fortaleza mental y la gestión de momentos adversos. Para imponerse, el nuevejuliense deberá variar alturas, romper el timing del rival y evitar intercambios lineales que favorezcan a Basilashvili.

El Masters 1000 de Miami también contará con la participación de Francisco Cerúndolo (18°) y Tomás Etcheverry (29°), quienes avanzarán directamente a la segunda ronda por su condición de preclasificados, mientras que Sebastián Báez, Francisco Comesaña y Thiago Tirante debutarán este jueves ante Adam Walton, Alejandro Tabilo y Valentin Royer, respectivamente.

En un torneo que exige adaptación constante, precisión táctica y fortaleza mental, la jornada inaugural será un parámetro fundamental para medir el presente del tenis argentino en la élite.