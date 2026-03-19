Mariano Navone debutó con autoridad y alegría en Miami

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En su presentación en el prestigioso Miami Open, el nuevejuliense Mariano Navone dio una muestra clara de crecimiento y solidez al imponerse frente al experimentado Nikoloz Basilashvili por 7-6 y 6-3, en un partido donde combinó paciencia, intensidad y precisión.

El tenista oriundo de Nueve de Julio logró sostener su estilo característico: puntos trabajados desde el fondo de la cancha, gran consistencia y una lectura inteligente del juego. Tras un primer set muy parejo, que se definió en el tie-break, Navone elevó su nivel en el segundo parcial, dominando con mayor claridad y cerrando el encuentro con autoridad.

Este triunfo no hace más que ratificar el gran presente del bonaerense, que viene de consagrarse en el Challenger de República Dominicana, resultado que le permitió llegar con confianza y ritmo competitivo a uno de los torneos más importantes del circuito.

Formado en la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio, Navone continúa dando pasos firmes en su carrera profesional, sumando victorias de peso y consolidándose como una de las promesas más sólidas del tenis argentino actual.

Con este debut auspicioso, el nuevejuliense no solo avanza de ronda, sino que también deja en claro que está preparado para competir al más alto nivel.