El juvenil Valentino Rossi brilló en el Nacional Sub 18 de Mendoza

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En las últimas horas, el juvenil tenista nuevejuliense Valentino Rossi, de 16 años, participó en Mendoza Capital del primer Nacional del año en la categoría Sub 18, destacándose por su desempeño frente a jugadores de mayor experiencia.

En singles, Rossi —quien fue uno de los competidores más jóvenes del torneo— comenzó con una sólida victoria sobre Bruno Barragán, de Córdoba, por 6-3 y 6-3 en primera ronda. En la segunda instancia se enfrentó al primer preclasificado y número 2 del país, Bautista Marcelloni de Santa Fe, cayendo por 6-3 y 6-2 ante un rival de gran nivel.

El joven también participó en la modalidad de dobles, junto a Laurencio Azar Becerra, de La Plata, donde su actuación fue destacada.

En primera ronda derrotaron a Benjamin García (Mendoza) y Tomás Atucha (Neuquén) por 6-2 y 6-1. Luego vencieron a la dupla conformada por Bautista Marcelloni (Santa Fe) y Benjamin Mayer (Casbas) por 6-4, 3-6 y 10-8. En semifinales, se toparon con Felipe González (General Pico) y Facundo Pereyra (Mendoza), cayendo por 6-4 y 6-1.

Valentino Rossi se entrena desde hace casi un año en la Academia de Stanislav Ichkov en Canning, Ezeiza, y su participación en Mendoza evidencia un notable crecimiento y proyección en el tenis juvenil argentino.

Con solo 16 años, Rossi continúa demostrando que tiene todo para convertirse en un referente del deporte en su ciudad y más allá.