Se desarrolla la campaña de vacunación antigripal 2026 con buena concurrencia

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La Municipalidad de Nueve de Julio informó que se encuentra vigente la campaña de vacunación antigripal 2026 en el distrito. En esta primera etapa, la vacunación estará dirigida al personal de salud y a las personas mayores de 65 años, siguiendo el cronograma anual establecido por las autoridades sanitarias.

Desde la Secretaría de Salud se indicó que las personas mayores de 65 años podrán vacunarse sin necesidad de presentar orden médica, acercándose directamente a los centros de salud de la ciudad y del interior del partido.

Las dosis estarán disponibles desde este miércoles a partir de las 8 de la mañana en todos los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) urbanos y rurales, con atención de lunes a viernes de 8 a 18 horas. La aplicación de las vacunas se realizará por orden de llegada.

En las localidades del interior, ya se cuenta con las dosis necesarias según la población mayor de 65 años registrada en cada comunidad.

Una vez finalizada esta primera etapa destinada al personal de salud, a partir del miércoles 25 se avanzará progresivamente con otros grupos prioritarios, como embarazadas, niños pequeños y personas con factores de riesgo, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud.

La disponibilidad de vacunas garantiza que la población pueda acceder a la inmunización sin largas esperas, facilitando el cumplimiento de esta campaña preventiva.