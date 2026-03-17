El Día de San Patricio: de la tradición religiosa irlandesa a una fiesta mundial

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Día de San Patricio, conocido en irlandés como Lá Fhéile Pádraig, conmemora la muerte de san Patricio, patrón de Irlanda, ocurrido entre los años 461 y 493. Originalmente una festividad católica, se celebra cada 17 de marzo y se ha convertido en una oportunidad para honrar la herencia cultural irlandesa alrededor del mundo.

En Irlanda, la festividad tuvo sus comienzos como una celebración estrictamente religiosa, hasta que en 1904 se convirtió en un día festivo nacional mediante la ley del “Bank Holiday”. El primer desfile oficial se realizó en Dublín en 1931 y, con el tiempo, la celebración se transformó en un evento secular que combina festividades religiosas con espectáculos, música, desfiles y actividades culturales. Desde 2006, el Festival de San Patricio de Dublín dura cinco días y atrae a cientos de miles de visitantes.

A nivel internacional, la celebración ha ganado popularidad gracias a la diáspora irlandesa, especialmente en Estados Unidos, Canadá y Europa. La ciudad de Nueva York alberga el desfile más grande del mundo, con más de dos millones de espectadores. En otras ciudades como Chicago, Boston, Filadelfia, Londres, París, Toronto y Buenos Aires también se realizan eventos significativos, incluyendo desfiles, conciertos de música celta y actividades educativas y culturales.

En América Latina, Argentina se destaca por su activa participación debido a la histórica inmigración irlandesa. Ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Rosario celebran con festivales, actividades culturales y apoyo oficial de la Embajada de Irlanda. En México, el Día de San Patricio honra además la heroica historia del Batallón de San Patricio y se celebra con desfiles y eventos en la Ciudad de México y Jalisco. En Colombia, la embajada irlandesa promueve la festividad para recordar la vida y obra del santo.

El festejo ha trascendido su origen religioso para convertirse en un fenómeno cultural y turístico global, en el que el color verde, el trébol y la música tradicional irlandesa se han convertido en símbolos universales de Irlanda. Sin embargo, detrás de la diversión, la fecha sigue siendo un momento para recordar el legado de San Patricio como misionero y evangelizador, quien utilizó incluso el trébol para explicar la Trinidad y ayudó a convertir Irlanda al cristianismo.

El Día de San Patricio es, así, una celebración doble: un homenaje al patrón de Irlanda y un puente cultural que conecta a millones de personas con las tradiciones de la isla esmeralda, reforzando la identidad irlandesa y promoviendo su cultura a nivel mundial.