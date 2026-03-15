Mariano Navone se consagró campeón en Cap Cana tras vencer a Mattia Bellucci

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Mariano Navone, el tenista oriundo de Nueve de Julio, se consagró campeón de la segunda edición del República Dominicana Open, Copa Cap Cana, tras vencer al italiano Mattia Bellucci en la final por 7-5 y 6-4, en un partido que tuvo un tiempo de suspensión debido a condiciones climáticas.

El joven jugador, que comenzó a entrenar tenis a los 5 años en la Escuela del Club Atlético 9 de Julio bajo la guía de Guillermo Cristobal, logró así el mayor título de su carrera sobre canchas duras. Navone había llegado a la final tras superar al belga Alexander Blockx en una intensa semifinal de dos horas y 45 minutos, remontando después de perder el primer set 3-6 para imponerse en los siguientes dos por 6-3 y 7-6(3), demostrando temple y consistencia en los momentos decisivos.

En la final, Navone se enfrentó al italiano Mattia Bellucci, ubicado en el puesto 94 del ranking mundial, quien había alcanzado la definición tras vencer al australiano Adam Walton en dos sets, 6-3 y 7-5.

El partido, sin embargo, estuvo dominado por el juego sólido y la precisión de Navone, quien supo mantener la calma tras la breve suspensión y cerrar el partido en sets corridos.

Con esta victoria, Mariano Navone no solo consolida su proyección internacional, sino que también rinde homenaje a sus raíces y a su ciudad natal, Nueve de Julio, y al club donde dio sus primeros pasos en el tenis.