Mariano Navone buscará su primer título en canchas duras en la final del República Dominicana Open

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Mariano Navone, el tenista nacido en Nueve de Julio, ciudad bonaerense de Argentina, disputará este domingo la final de la segunda edición del República Dominicana Open, Copa Cap Cana. El joven jugador, que aprendió a mover la raqueta desde los 5 años en la Escuela del Club Atlético 9 de Julio de la mano de Guillermo Cristobal, busca coronarse en lo que será la final más importante de su carrera sobre canchas duras.

Navone accedió a la definición tras vencer al belga Alexander Blockx en un encuentro que se extendió por dos horas y 45 minutos. Después de perder el primer set por 3-6, el vecinode Nueve de Julio reaccionó y se impuso en los siguientes dos parciales por 6-3 y 7-6(3), demostrando consistencia y temple en los momentos decisivos.

Su rival en la final será el italiano Mattia Bellucci, ubicado en el puesto 94 del ranking mundial, quien cerró la jornada con una victoria en dos sets corridos sobre el australiano Adam Walton, por 6-3 y 7-5. Bellucci se apoyó en la potencia de su servicio para controlar el juego y frenar cualquier intento de reacción de Walton, asegurando así su primera final frente a Navone.

El enfrentamiento definirá al campeón de la Copa Cap Cana 2026 y marcará el debut de ambos jugadores en un duelo directo por un título de esta categoría.

Para Mariano Navone, la final de este domingo representa no solo una oportunidad de consolidar su carrera internacional, sino también de homenajear los comienzos en su ciudad natal y en el club donde dio sus primeros golpes de tenis.