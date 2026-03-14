Mariano Navone es finalista del Challenger República Dominicana Open

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El tenista argentino Mariano Navone (ATP 79), surgido de la Escuela de Tenis del Club Atlético 9 de Julio, logró un gran triunfo en su cuarto partido del Cap Cana República Dominicana Open, torneo Challenger que representa su cuarta participación en el certamen.

En un encuentro lleno de intensidad, Navone se enfrentó al belga Alexander Blockx (ATP 97). El primer set fue para el europeo por 6-3, mostrando un juego decidido y energético. Sin embargo, el nuevejuliense no se dejó intimidar y se llevó el segundo set con un contundente 6-3.

El tercer set, definido en un tie-break, fue un verdadero examen de carácter.

Navone llegó a adelantarse 4-0, pero Blockx logró igualar el marcador 4-4. Finalmente, con pujanza, decisión y buen despliegue táctico, el jugador de Nueve de Julio se impuso 7-6 y selló su pase a la final del torneo, luego de un 7-3.

Con esta victoria, Navone acumula cuatro partidos consecutivos ganados en el torneo y se consolida como una de las figuras destacadas del certamen. Ahora deberá jugar con Mattía Bellucci el ganador del partido que jugó ante Adam Walton a quien le ganó 6-3 y 7-5.