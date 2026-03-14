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Policiales

Descubren plantación de marihuana en Lincoln, notifican al propietario y se abre causa judicial en Junín

El hallazgo se realizó en un domicilio de la calle Almafuerte al 600, tras tareas del Grupo Técnico Operativo. Se secuestraron varias plantas de gran tamaño y se iniciaron actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

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En las últimas horas en Lincoln, personal del Grupo Técnico Operativo (GTO) de ese distrito detectó la existencia de una plantación de marihuana en un domicilio ubicado en inmediaciones de la calle Almafuerte al 600.

Tras intensificar la investigación, se logró identificar la ubicación exacta de la morada, procediéndose al secuestro de varias plantas que alcanzaban aproximadamente dos metros y medio de altura.

Posteriormente, se realizó un test orientativo que arrojó resultado positivo para THC (Tetrahidrocannabinol), principio activo de la marihuana.

El caso fue puesto en conocimiento de la Ayudantía Especializada en Estupefacientes del Departamento Judicial de Junín, a cargo del Dr. Esteban Leopardo, quien dispuso la apertura de actuaciones por infracción a la Ley 23.737.

Por su parte, el morador y propietario de la plantación fue notificado de la formación de causa, quedando a disposición de la justicia.

 

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