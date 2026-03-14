Axel Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense mientras 16 municipios van a internas

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El peronismo bonaerense se prepara para una jornada electoral este domingo 15 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires Province. Al final del día, el actual gobernador provincial, Axel Kicillof, quedará formalmente consagrado como nuevo presidente del PJ bonaerense.

La conducción provincial llegará a esa instancia mediante una lista de unidad que evitó la competencia interna en el plano general. Sin embargo, en varios municipios sí habrá disputas locales, lo que obligará a llevar adelante elecciones partidarias para definir autoridades distritales.

En total, serán 16 los distritos donde los afiliados deberán acudir a las urnas para elegir la conducción local del partido. En algunos de ellos se anticipan contiendas intensas, especialmente en municipios de peso político como Morón, Tres de Febrero, General Pueyrredón —donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata— y San Miguel.

Delegados electorales para supervisar la votación

Ante la posibilidad de disputas y para garantizar la transparencia del proceso, las autoridades del PJ provincial designaron delegados electorales encargados de supervisar los comicios, intervenir ante conflictos y validar los resultados en cada distrito.

Los delegados fueron asignados según las secciones electorales de la provincia.

Primera Sección Electoral

Morón: Mariana Corrales y Luciano Filgueira

San Miguel: Hugo de Gregorio y Marcelo Fisicaro

Tres de Febrero: Alfredo Fernández y Horacio Pietragala

Segunda Sección Electoral

San Antonio de Areco: Diego Nani y Lautaro Sosa Acha

San Nicolás de los Arroyos: Mauro Poletti y Facundo Ballesteros

Zárate: Damián Natalini y Ramiro Baguear

Tercera Sección Electoral

Magdalena: Emmanuel González Santalla y Nicolás Jawtuschenko

Cuarta Sección Electoral

Junín: Facundo Barcala y Omar Furlán

Lincoln: Omar Gomez

Quinta Sección Electoral

Balcarce: Fabián D’Aquila y Juan Pedro Erreguerena

Lobería: Marcelo Rivero y Andrea Cáceres

General Pueyrredón: Alejandro Castellanos y Tomás Bossano

Sexta Sección Electoral

Coronel Suárez: Julio de Aduriz y Alfredo Fisher

Tornquist: Gabriel Godoy y Sergio Álvarez

Séptima Sección Electoral

Roque Pérez: Bernabé Leinnen y Germán Lago

Saladillo: Hernán Ralinqueo y Julio Brunelli

Jornada clave para el peronismo provincial

La elección del domingo marcará un nuevo capítulo en la reorganización del PJ bonaerense. Con la conducción provincial encaminada hacia la presidencia de Axel Kicillof, la atención política estará puesta principalmente en los distritos donde habrá competencia interna.

En esos municipios, los resultados definirán el mapa del poder territorial del peronismo y la relación de fuerzas entre los distintos sectores del partido de cara al próximo ciclo político en la provincia.