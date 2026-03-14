Axel Kicillof asumirá la presidencia del PJ bonaerense mientras 16 municipios van a internas

El peronismo bonaerense se prepara para una jornada electoral este domingo 15 de marzo, cuando se desarrollen las elecciones internas del Partido Justicialista (PJ) en la provincia de Buenos Aires Province. Al final del día, el actual gobernador provincial, Axel Kicillof, quedará formalmente consagrado como nuevo presidente del PJ bonaerense.
La conducción provincial llegará a esa instancia mediante una lista de unidad que evitó la competencia interna en el plano general. Sin embargo, en varios municipios sí habrá disputas locales, lo que obligará a llevar adelante elecciones partidarias para definir autoridades distritales.
En total, serán 16 los distritos donde los afiliados deberán acudir a las urnas para elegir la conducción local del partido. En algunos de ellos se anticipan contiendas intensas, especialmente en municipios de peso político como Morón, Tres de Febrero, General Pueyrredón —donde se encuentra la ciudad de Mar del Plata— y San Miguel.
Delegados electorales para supervisar la votación
Ante la posibilidad de disputas y para garantizar la transparencia del proceso, las autoridades del PJ provincial designaron delegados electorales encargados de supervisar los comicios, intervenir ante conflictos y validar los resultados en cada distrito.
Los delegados fueron asignados según las secciones electorales de la provincia.
Primera Sección Electoral
Morón: Mariana Corrales y Luciano Filgueira
San Miguel: Hugo de Gregorio y Marcelo Fisicaro
Tres de Febrero: Alfredo Fernández y Horacio Pietragala
Segunda Sección Electoral
San Antonio de Areco: Diego Nani y Lautaro Sosa Acha
San Nicolás de los Arroyos: Mauro Poletti y Facundo Ballesteros
Zárate: Damián Natalini y Ramiro Baguear
Tercera Sección Electoral
Magdalena: Emmanuel González Santalla y Nicolás Jawtuschenko
Cuarta Sección Electoral
Junín: Facundo Barcala y Omar Furlán
Lincoln: Omar Gomez
Quinta Sección Electoral
Balcarce: Fabián D’Aquila y Juan Pedro Erreguerena
Lobería: Marcelo Rivero y Andrea Cáceres
General Pueyrredón: Alejandro Castellanos y Tomás Bossano
Sexta Sección Electoral
Coronel Suárez: Julio de Aduriz y Alfredo Fisher
Tornquist: Gabriel Godoy y Sergio Álvarez
Séptima Sección Electoral
Roque Pérez: Bernabé Leinnen y Germán Lago
Saladillo: Hernán Ralinqueo y Julio Brunelli
Jornada clave para el peronismo provincial
La elección del domingo marcará un nuevo capítulo en la reorganización del PJ bonaerense. Con la conducción provincial encaminada hacia la presidencia de Axel Kicillof, la atención política estará puesta principalmente en los distritos donde habrá competencia interna.
En esos municipios, los resultados definirán el mapa del poder territorial del peronismo y la relación de fuerzas entre los distintos sectores del partido de cara al próximo ciclo político en la provincia.