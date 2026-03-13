Mariano Navone avanza a semifinales del Challenger Open Cap Cana 2026

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Mariano Navone continúa brillando en el Challenger Open Cap Cana. Esta tarde, el tenista nuevejuliense se impuso con autoridad sobre el francés Valentin Royer, logrando su tercera victoria consecutiva en el torneo.

El encuentro, disputado en el Grandstand de Cap Cana, terminó con un marcador de 6-2, 7-6 a favor del nuevejuliense, quien supo dominar tanto los momentos importante como los puntos decisivos del segundo set.

Navone mostró un tenis sólido, combinando potencia y precisión desde el fondo de la cancha, y evidenció una notable capacidad para mantener la calma en los momentos de tensión, especialmente durante el tie-break del segundo set. Este triunfo lo consolida como uno de los protagonistas del torneo y lo coloca en la semifinal, que se disputará mañana contra un rival aún por definirse.

Perfil de los protagonistas

Mariano Navone (Argentina)

Último partido antes de hoy: victoria 2-0 frente a Shintaro Mochizuki.

Rendimiento reciente: 3 victorias consecutivas en este torneo.

Fortalezas: juego consistente, buen manejo de los momentos decisivos y capacidad para cerrar sets ajustados.

Trayectoria: un joven nuevejuliense, de 25 años, en ascenso dentro del circuito Challenger, destacándose por su mentalidad competitiva y resistencia física.

Valentin Royer (Francia)

Último partido antes de hoy: victoria 2-0 frente a Roberto Bautista Agut.

Características: jugador sólido, con buena técnica y consistencia en rallies largos, aunque hoy no pudo superar la eficacia de Navone.

Rendimiento reciente: mantiene un nivel estable, pero enfrentó dificultades ante la presión y el ritmo de su rival argentino.

Próximo desafío de Navone:

Mañana, Mariano Navone disputará la semifinal del torneo. Su rival aún está por definirse, pero la expectativa es alta, dado el nivel que Navone ha mostrado hasta ahora.