La UCR homenajeó a los legisladores nacionales que asumieron en 1983, entre ellos el nuevejuliense Juan José Cavallari

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En un emotivo acto realizado este jueves en el Comité Nacional de la UCR, se rindió homenaje a los legisladores nacionales que asumieron sus bancas en 1983, junto a Raúl Alfonsín, marcando el regreso de la democracia en Argentina. Entre los reconocidos estuvo el nuevejuliense Juan José Cavallari, quien recibió una estatuilla y un diploma en reconocimiento a su contribución.

El presidente de la UCR, Leonel Chiarella, subrayó la trascendencia de esa generación: “Ahora nos hablan del Congreso más reformista de la historia. Acá están los diputados que legislaron el cambio institucional más importante de nuestra historia. Esa identidad está en Alfonsín sentando en el banquillo de los acusados a los militares, en la creación de la Conadep, en la defensa de la democracia frente a los carapintadas, y en la construcción del Mercosur”.

El acto comenzó con un video que destacó el compromiso de los legisladores con la democracia y el sistema institucional. Estuvieron presentes, además de Cavallari, Jesús Rodríguez, Marcelo Stubrin, Roberto Sammartino, Ricardo Terrile, Adolfo Stubrin, Bernardo Salduna, Norma Allegrone, Lisandro Silvero, Jorge Vanossi, Luis “Changui” Cáceres, Juan Manuel Casella, Osvaldo Camisar, Julio Ginzo, Guillermo Tello Rosas y Ramón Naveiro.

La vicepresidenta de la UCR, Inés Brizuela y Doria, abrió el homenaje, y luego tomaron la palabra Casella, Rodríguez, Allegrone y Stubrin. Chiarella, junto a Brizuela y Doria, la secretaria General Piera Fernández y el titular de la Organización de Trabajadores Radicales, Luis Cerini, entregaron estatuillas y diplomas a los homenajeados, mientras que los líderes de la Franja Morada y de la Juventud Radical, Antonella Bormapé y Nahuel Breglia, les obsequiaron presentes en nombre de la militancia juvenil.

El 12 de marzo se celebra el Día del Militante Radical, en conmemoración del nacimiento de Raúl Alfonsín, y este año cobra especial relevancia al iniciar el camino hacia el centenario del partido en 2027.