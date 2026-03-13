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Adorni se disculpa por escándalo de viaje de su esposa a Nueva York

Adorni había justificado la presencia de su esposa diciendo que "vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe".

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió finalmente al escándalo que involucró a su esposa, Betina Angeletti, quien participó de un viaje oficial a Nueva York junto a él y funcionarios del Gobierno. En un posteo en su cuenta de X, Adorni reconoció que cometió un error y se disculpó por su comportamiento. “Somos humanos y cometemos errores”, escribió Adorni, admitiendo que la palabra “deslomarse” no debió ser utilizada. El jefe de Gabinete también destacó que su intención era trabajar por el cambio en Argentina y agradeció el apoyo del gabinete nacional y del Presidente de la Nación.

La polémica surgió cuando se reveló que

Angeletti había viajado en el avión presidencial y se había hospedado en el hotel junto a su esposo, lo que generó críticas y pedidos de informes en el Congreso. Adorni había justificado la presencia de su esposa diciendo que “vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”.

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