Tiempo inestable en la provincia de Buenos Aires: pronostican lluvias aisladas y posibles tormentas a comienzos de la próxima semana

Durante la jornada de hoy se prevé un panorama de tiempo inestable en sectores de la provincia de Buenos Aires. Según el pronóstico meteorológico, se esperan chaparrones y tormentas aisladas sobre el sudoeste bonaerense, especialmente en el extremo sur de la zona DC 6. Estos fenómenos serían mayormente débiles y se presentarían de manera intermitente a lo largo del día.

Además, podrían registrarse lluvias débiles y aisladas sobre la franja este de la provincia, principalmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde. En ambos casos, no se prevén acumulados significativos de precipitación.

Para los próximos días, las condiciones de inestabilidad persistirán sobre el sudoeste bonaerense. Esta situación estará asociada a la presencia de un frente estacionario que se mantendrá sobre la provincia de La Pampa, favoreciendo la formación de nubosidad y precipitaciones aisladas.

De cara al viernes y sábado, el pronóstico indica probables precipitaciones sobre el oeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. No obstante, por el momento los modelos meteorológicos no anticipan acumulados importantes en esas regiones.

Hacia el domingo, en tanto, se espera que las precipitaciones se extiendan a gran parte del territorio bonaerense, con mayor probabilidad sobre el centro y la franja oeste de la provincia.

El escenario de mayor inestabilidad podría darse entre el lunes 16 y el martes 17, cuando se prevé el desarrollo de lluvias y tormentas en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires. En ese período podrían registrarse acumulados de precipitación significativos, aunque los especialistas señalan que la situación aún presenta cierto grado de incertidumbre y continuará siendo monitoreada en los próximos días.