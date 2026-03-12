Se reinicia la actividad oficial de Córdoba tras el fallecimiento de Raúl Vélez

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El Newcom vuelve a la actividad oficial después del difícil momento vivido el mes pasado con el fallecimiento del jugador Raúl Vélez, oriundo de San Luis. Para continuar con la tradición de la disciplina, se ha organizado un nuevo certamen con participación del equipo de Nuevejuliense, que se llevará a cabo del 21 al 23 de este mes en el Centro Deportivo Municipal de Santa Rosa de Calamuchita, destacada por su intensa actividad deportiva en newcom.

El equipo mixto +50 del Club Atlético, que había alcanzado la semifinal en el torneo anterior, se prepara para competir con refuerzos, luego de no haber contado con dos jugadores que entrenaban con la Selección Nacional en la oportunidad pasada.

Asimismo, la Federación de Vóley Argentino (FEVA), junto con la Secretaría de Newcom y la Federación Bonaerense de Newcom, anuncia para el mes próximo el primer Torneo Provincial del año, categoría Mixta +50, en la ciudad de Ranchos. El ranking actual es liderado por el conjunto de 9 de Julio, que también encabeza el ranking nacional, garantizando su participación en el próximo Torneo Sudamericano.

Se espera con entusiasmo la presencia del equipo Kosiuca en este nuevo certamen cordobés y celebra la continuidad de la pasión por el newcom.