viernes, marzo 13, 2026
20.5 C
Nueve de Julio
viernes, marzo 13, 2026
20.5 C
Nueve de Julio
Newcom

Se reinicia la actividad oficial de Córdoba tras el fallecimiento de Raúl Vélez

El certamen organizado en Santa Rosa de Calamuchita retoma la competencia con la presencia del equipo mixto +50 del Club Atlético, mientras la comunidad deportiva recuerda al jugador puntano que falleció recientemente

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Newcom vuelve a la actividad oficial después del difícil momento vivido el mes pasado con el fallecimiento del jugador Raúl Vélez, oriundo de San Luis. Para continuar con la tradición de la disciplina, se ha organizado un nuevo certamen con participación del equipo de Nuevejuliense, que se llevará a cabo del 21 al 23 de este mes en el Centro Deportivo Municipal de Santa Rosa de Calamuchita, destacada por su intensa actividad deportiva en newcom.

El equipo mixto +50 del Club Atlético, que había alcanzado la semifinal en el torneo anterior, se prepara para competir con refuerzos, luego de no haber contado con dos jugadores que entrenaban con la Selección Nacional en la oportunidad pasada.

Asimismo, la Federación de Vóley Argentino (FEVA), junto con la Secretaría de Newcom y la Federación Bonaerense de Newcom, anuncia para el mes próximo el primer Torneo Provincial del año, categoría Mixta +50, en la ciudad de Ranchos. El ranking actual es liderado por el conjunto de 9 de Julio, que también encabeza el ranking nacional, garantizando su participación en el próximo Torneo Sudamericano.

Se espera con entusiasmo la presencia del equipo Kosiuca en este nuevo certamen cordobés y celebra la continuidad de la pasión por el newcom.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6159

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR