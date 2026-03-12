jueves, marzo 12, 2026
jueves, marzo 12, 2026
Newcom

Newcom para adultos mayores: horarios y sedes del programa Municipal

La Dirección de Deportes hace sabaer los días y lugares donde se desarrollan las actividades de newcom, la disciplina deportiva adaptada que sigue ganando adeptos en la ciudad y las localidades del distrito.

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio recuerda a los adultos mayores interesados en participar que el programa de newcom continúa en funcionamiento, ofreciendo entrenamientos y encuentros recreativos en distintos puntos del distrito.

En la ciudad cabecera, las actividades se realizan en el CEF Nº 101, ubicado en la intersección de Juan B. Justo y La Rioja. Allí, los entrenamientos se llevan a cabo los lunes y miércoles a las 14:30 horas, dirigidos a las categorías más 68 y más 70. Por su parte, las prácticas de carácter recreativo se desarrollan los miércoles de 19 a 21 horas y los viernes de 18 a 20 horas, abiertas a todos los participantes interesados.

En las localidades
El programa también alcanza a las localidades del partido. En La Niña, las actividades se realizan los miércoles a las 9 horas en el Club Atlético. Mientras tanto, en Dudignac, los encuentros tienen lugar los martes y jueves a las 16 horas en el Club Social y Deportivo.

La Municipalidad invita a todos los adultos mayores a sumarse a esta propuesta deportiva, que combina actividad física, socialización y diversión en un entorno adaptado a sus necesidades.

 

