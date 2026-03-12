Mariano Navone sigue en racha y se instala entre los ocho mejores en República Dominicana

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El argentino Mariano Navone, nacido en Nueve de Julio y discípulo de Guillermo Cristóbal en la Escuela de Tenis del Club Atlético local, continúa demostrando su talento en el circuito profesional. El bonaerense se clasificó para los cuartos de final del Challenger 175 de Cap Cana, torneo disputado sobre canchas duras en República Dominicana, tras vencer al japonés Shintaro Mochizuki por 6-4 y 7-5.

Navone, número 79 del ranking ATP Tour, llegó al certamen dominicano tras una temprana eliminación en la primera ronda del Masters 1000 de Indian Wells, donde cayó ante el local Marcos Giron en tres sets. Este Challenger, que otorga 175 puntos al campeón, representa una oportunidad para que el argentino recupere confianza y ritmo competitivo.

En su debut, Navone debió exigirse más de lo esperado frente al local Nick Hardt (612°), quien recibió una invitación para disputar el cuadro principal. Tras perder el primer set en tie-break, el argentino logró imponerse por 6-7(3), 6-2 y 6-2.

Este jueves, ante Mochizuki (130°), Navone mostró solidez en el primer set, quebrando el saque del japonés en el décimo game para quedarse con el parcial por 6-4. El segundo set fue más irregular, con ambos jugadores mostrando dificultades para sostener sus servicios. Finalmente, Navone se impuso gracias a cuatro quiebres frente a tres de su rival y selló su pase a los cuartos de final.

Por un lugar en semifinales, el argentino se medirá con el francés Valentin Royer (60°), quien eliminó al español Roberto Bautista Agut.

Navone protagonizó la temporada más destacada de su carrera en 2024, alcanzando finales en Río de Janeiro y Bucarest y consolidándose en el Top 50 del ranking mundial. Sin embargo, en 2025 no logró sostener ese impulso y descendió hasta el puesto 99. Su regreso al circuito Challenger le permitió recuperarse, consagrándose campeón en Lima y comenzando 2026 en el puesto 72 del escalafón mundial.

El argentino busca ahora en Cap Cana su noveno título Challenger, reafirmando su talento y su lucha por consolidarse entre los mejores del tenis mundial.