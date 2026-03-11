jueves, marzo 12, 2026
14.4 C
Nueve de Julio
Policiales

Tres detenios por distintos hechos delictivos incluida una tentativa de homicidio

La policía Comunal logró aprehender a tres varones tras operativos que permitieron recuperar elementos de ilícitos y avanzar en causas judiciales en trámite en Mercedes

Este martes en la tarde, personal de la Policía Comunal de Nueve de Julio, junto con efectivos de la Subdelegación Bragado, detuvo a Héctor Omar Barrios, de 28 años, en calle Almafuerte al 800. La detención se realizó en el marco de una causa judicial por Tentativa de Homicidio Simple y Lesiones Leves, en trámite ante el Juzgado de Garantías N°1 y la UFI N°6 del Departamento Judicial de Mercedes. Barrios quedó alojado en la seccional local a disposición del magistrado interviniente.

En un segundo operativo durante la madrugada, y gracias a la alerta del Centro de Monitoreo Municipal, se interceptó un Chevrolet Corsa que circulaba de manera sospechosa por las calles Cavallari y Vedia. Como resultado, fueron aprehendidos Marco Antonio Francisque, de 29 años, y Juan Manuel Rodríguez, de 24 años, quienes opusieron resistencia al accionar policial.

En el vehículo se secuestraron diversos objetos de procedencia ilícita, entre ellos un cuchillo, un parlante y prendas de vestir, vinculados a delitos recientes en la localidad. Los detenidos fueron alojados en la seccional a disposición judicial, mientras continúan las tareas investigativas para determinar la autoría y responsabilidad de los hechos.

La Policía Comunal destacó la colaboración del Centro de Monitoreo Municipal, cuyo rápido aviso permitió la recuperación de los elementos y la detención de los sospechosos, reafirmando el compromiso con la prevención y la seguridad en la ciudad.

