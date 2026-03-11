Nuevos horarios para el programa aeróbico-funcional en distintos espacios del distrito

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio informó los nuevos horarios del programa aeróbico-funcional, una propuesta gratuita destinada a fomentar la actividad física y el encuentro comunitario al aire libre. Las clases se realizan en diferentes puntos de la ciudad y localidades del distrito, con opciones para todas las edades e incluso horarios específicos para adultos mayores.

Los horarios y lugares son los siguientes:

Plaza Belgrano: Lunes y miércoles 19:00 hs

Lunes y miércoles 19:00 hs Parque Gral. San Martín: Martes y jueves 19:00 hs

Martes y jueves 19:00 hs Playón Municipal: Martes y jueves 14:00 hs

Martes y jueves 14:00 hs Playón Municipal adultos mayores: Martes y jueves 9:30 hs

Martes y jueves 9:30 hs French: Lunes 17:00 hs y miércoles 18:00 hs

Lunes 17:00 hs y miércoles 18:00 hs El Provincial: Lunes 18:00 hs y miércoles 19:00 hs

Lunes 18:00 hs y miércoles 19:00 hs Dudignac: Jueves 8:30 hs

Jueves 8:30 hs Patricios: Martes y jueves 15:00 hs

Martes y jueves 15:00 hs La Niña: Miércoles 8:00 hs

Miércoles 8:00 hs 12 de Octubre: Lunes 16:15 hs

Lunes 16:15 hs Carlos María Naón: Jueves 8:00 hs (a partir del 30/3, pasa a lunes 17:00 hs)

Desde la Dirección de Deportes, se invitó a la comunidad a participar de estas actividades gratuitas, que buscan promover la salud, la actividad física y la integración social en distintos espacios al aire libre del distrito.