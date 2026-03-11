miércoles, marzo 11, 2026
26.7 C
Nueve de Julio
miércoles, marzo 11, 2026
26.7 C
Nueve de Julio
Deportes

Nuevos horarios para el programa aeróbico-funcional en distintos espacios del distrito

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a vecinos y vecinas a sumarse a clases gratuitas que promueven la actividad física y hábitos saludables en espacios públicos de la ciudad y localidades del distrito.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Dirección de Deportes de la Municipalidad de Nueve de Julio informó los nuevos horarios del programa aeróbico-funcional, una propuesta gratuita destinada a fomentar la actividad física y el encuentro comunitario al aire libre. Las clases se realizan en diferentes puntos de la ciudad y localidades del distrito, con opciones para todas las edades e incluso horarios específicos para adultos mayores.

Los horarios y lugares son los siguientes:

  • Plaza Belgrano: Lunes y miércoles 19:00 hs
  • Parque Gral. San Martín: Martes y jueves 19:00 hs
  • Playón Municipal: Martes y jueves 14:00 hs
  • Playón Municipal adultos mayores: Martes y jueves 9:30 hs
  • French: Lunes 17:00 hs y miércoles 18:00 hs
  • El Provincial: Lunes 18:00 hs y miércoles 19:00 hs
  • Dudignac: Jueves 8:30 hs
  • Patricios: Martes y jueves 15:00 hs
  • La Niña: Miércoles 8:00 hs
  • 12 de Octubre: Lunes 16:15 hs
  • Carlos María Naón: Jueves 8:00 hs (a partir del 30/3, pasa a lunes 17:00 hs)

Desde la Dirección de Deportes, se invitó a la comunidad a participar de estas actividades gratuitas, que buscan promover la salud, la actividad física y la integración social en distintos espacios al aire libre del distrito.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6157

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR