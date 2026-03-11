Kicillof inaugura jardín de infantes en Moreno: “Reactivamos obras paralizadas”

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, inauguró el nuevo edificio del Jardín de Infantes Nº 932 de Moreno, una obra que había sido paralizada por el Gobierno nacional y fue reactivada con fondos provinciales. La institución educativa cuenta con tres aulas, biblioteca, salón de usos múltiples y patio, y se espera que mejore la calidad educativa de los chicos y chicas del barrio. Kicillof destacó que el Gobierno nacional había adoptado una política de “cero obra pública” y paralizó la construcción del jardín, pero que la provincia de Buenos Aires no se quedó de brazos cruzados y reactivó los trabajos con fondos propios. “No nos quedamos de brazos cruzados. En la provincia de Buenos Aires contamos con un fondo educativo que les entregamos a los municipios y acá están los resultados”, afirmó.