Ema Peñalba el artista que fusiona raíces y modernidad en 9 de Julio

El músico Ema Peñalba, oriundo de 9 de Julio, se sentó con Cadena Nueve para hablar sobre su carrera y el éxito de su último lanzamiento, “Cucharita”. La canción, que combina sonidos afro con matices de flamenco y grabaciones corales, nació de una anécdota real durante una salida con amigos. Peñalba, influenciado por su abuelo arpista y su padre multiinstrumentista, se define como un músico ecléctico.

. “Cucharita” superó las expectativas del artista, tanto en lo musical como en el videoclip y el recibimiento de la gente. Ahora, Ema se enfoca en seguir lanzando singles y preparando un show con su banda, con la mirada puesta en llegar a los teatros. Para los jóvenes talentos de 9 de Julio y la región, Ema dejó un mensaje: “Que se animen, que no tengan miedo. Las redes sociales son una herramienta increíble hoy en día. Lo más importante es ser auténtico y buscar un sonido propio, porque eso es lo que realmente le llega a la gente”.