Comienzan las clases de hockey en el Club Atlético

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Como todos los años, coincidiendo con el comienzo de las clases, la Escuela de Hockey del Club Atlético da inicio a sus actividades. Las clases están a cargo de un cuerpo de profesores altamente capacitados, no solo en la enseñanza del deporte, sino también en el trato con niños y niñas de distintas edades. Entre ellos se destaca la experiencia de figuras como el profesor Braña, ex técnico de la selección nacional de hockey.

Las clases se dictan los lunes, miércoles y viernes, distribuidas según edad:

5° y 6° grado: de 16:00 a 17:30 hs, a cargo de Leny Luberriaga y Lola Ferro.

de 16:00 a 17:30 hs, a cargo de Leny Luberriaga y Lola Ferro. 3° y 4° grado: de 16:15 a 17:30 hs, a cargo de Valentín Álvarez.

de 16:15 a 17:30 hs, a cargo de Valentín Álvarez. Jardín de Infantes, 1° y 2° grado: de 16:15 a 17:15 hs, a cargo de Julieta Roca y Azul San Andrés.

de 16:15 a 17:15 hs, a cargo de Julieta Roca y Azul San Andrés. Alumnos de la tarde (escuela o jardín): lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 hs y viernes de 17:30 a 18:30 hs, a cargo de Agustín González.

Los interesados pueden asistir en los horarios indicados o comunicarse con la profesora Leny Luberriaga al teléfono 2317-402181. Para las primeras clases de prueba, los alumnos no necesitan traer palos de hockey, ya que el Club proporciona el material necesario.

Además, desde las primeras edades, los niños y niñas participan en encuentros de Mini Hockey organizados por distintas ciudades de la Asociación de Hockey del Centro, fomentando la práctica deportiva y la integración con otras escuelas.

Con esta iniciativa, el Club Atlético continúa promoviendo el deporte, el trabajo en equipo y el desarrollo físico y social de los más pequeños.