miércoles, marzo 11, 2026
20.5 C
Nueve de Julio
miércoles, marzo 11, 2026
20.5 C
Nueve de Julio
Hockey

Comienzan las clases de hockey en el Club Atlético

Con el inicio del ciclo escolar, la Escuela de Hockey del Club abre sus puertas con profesores especializados y actividades para niños de todas las edades. Las inscripciones ya están abiertas y el club ofrece material para las primeras prácticas.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Como todos los años, coincidiendo con el comienzo de las clases, la Escuela de Hockey del Club Atlético da inicio a sus actividades. Las clases están a cargo de un cuerpo de profesores altamente capacitados, no solo en la enseñanza del deporte, sino también en el trato con niños y niñas de distintas edades. Entre ellos se destaca la experiencia de figuras como el profesor Braña, ex técnico de la selección nacional de hockey.

Las clases se dictan los lunes, miércoles y viernes, distribuidas según edad:

  • 5° y 6° grado: de 16:00 a 17:30 hs, a cargo de Leny Luberriaga y Lola Ferro.
  • 3° y 4° grado: de 16:15 a 17:30 hs, a cargo de Valentín Álvarez.
  • Jardín de Infantes, 1° y 2° grado: de 16:15 a 17:15 hs, a cargo de Julieta Roca y Azul San Andrés.
  • Alumnos de la tarde (escuela o jardín): lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 hs y viernes de 17:30 a 18:30 hs, a cargo de Agustín González.

Los interesados pueden asistir en los horarios indicados o comunicarse con la profesora Leny Luberriaga al teléfono 2317-402181. Para las primeras clases de prueba, los alumnos no necesitan traer palos de hockey, ya que el Club proporciona el material necesario.

Además, desde las primeras edades, los niños y niñas participan en encuentros de Mini Hockey organizados por distintas ciudades de la Asociación de Hockey del Centro, fomentando la práctica deportiva y la integración con otras escuelas.

Con esta iniciativa, el Club Atlético continúa promoviendo el deporte, el trabajo en equipo y el desarrollo físico y social de los más pequeños.

 

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6158

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR