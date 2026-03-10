martes, marzo 10, 2026
Música

Convocan a sumarse al Coro Infanto Juvenil “Santa Cecilia”

La Municipalidad de Nueve de Julio invita a niños, jóvenes y adultos a participar de los espacios musicales del área de Cultura, sin necesidad de experiencia previa, con encuentros semanales para desarrollar talento y disfrutar del canto.

0
El Coro Municipal Infanto Juvenil “Santa Cecilia”, dirigido por el profesor David Maccagnani, invita a sumarse a sus actividades musicales, que retoman su desarrollo este mes. El nivel infanto comenzará hoy, martes 10 de marzo, mientras que el nivel juvenil iniciará el martes 17.

Las reuniones se llevarán a cabo los martes a las 18 horas para niños de 7 a 12 años y a las 19 horas para jóvenes de 13 a 30 años. La participación es abierta y no se requiere experiencia previa en canto.

Quienes deseen formar parte del coro podrán acercarse en las fechas y horarios indicados para realizar la inscripción de manera presencial, y así integrarse a esta propuesta que promueve la música y la cultura en la comunidad.

Los interesados podrán acercarse en las fechas y horarios indicados para realizar la inscripción de manera presencial y sumarse a esta propuesta cultural que promueve la música y el canto en la comunidad.

 

