TC Pista: gran domingo para el nuevejuliense Bautista Damiani en Viedma

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

El piloto de Nueve de Julio, Bautista Damiani, tuvo una destacada actuación este domingo en el TC Pista disputado en el circuito de Viedma.

Damiani ya había avisado en la mañana de este domingo cuando se quedó con la primera serie tras una gran performance. El nuevejuliense largó desde el segundo lugar y logró superar al poleman del sábado, Santiago Biagi, para quedarse con la victoria parcial y asegurarse el mejor lugar de partida para la final.

En esa serie, el tercer puesto quedó en manos de Faustino Cifre, quien se mantuvo durante toda la competencia en el grupo de punta.

Más tarde, en la final, Damiani volvió a ser protagonista. El triunfo quedó para Gabriel Gandulia, mientras que el piloto de Nueve de Julio finalizó en un valioso segundo lugar. El podio lo completó Nicanor Santilli Pazos.

Con este resultado, Damiani continúa como líder del campeonato en el TC Pista, con 85 puntos, consolidando un gran inicio de temporada en lo que es apenas su segunda carrera dentro de la categoría.