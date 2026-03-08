domingo, marzo 8, 2026
Automovilismo

TC Pista: gran domingo para el nuevejuliense Bautista Damiani en Viedma

El piloto de Nueve de Julio ganó la primera serie en Viedma este domingo y luego terminó segundo en la final, manteniéndose como líder del campeonato en apenas su segunda carrera que ganó Gabriel Gandulia

0
El piloto de Nueve de Julio, Bautista Damiani, tuvo una destacada actuación este domingo en el TC Pista disputado en el circuito de Viedma.

Damiani ya había avisado en la mañana de este domingo cuando se quedó con la primera serie tras una gran performance. El nuevejuliense largó desde el segundo lugar y logró superar al poleman del sábado, Santiago Biagi, para quedarse con la victoria parcial y asegurarse el mejor lugar de partida para la final.

En esa serie, el tercer puesto quedó en manos de Faustino Cifre, quien se mantuvo durante toda la competencia en el grupo de punta.

Más tarde, en la final, Damiani volvió a ser protagonista. El triunfo quedó para Gabriel Gandulia, mientras que el piloto de Nueve de Julio finalizó en un valioso segundo lugar. El podio lo completó Nicanor Santilli Pazos.

Con este resultado, Damiani continúa como líder del campeonato en el TC Pista, con 85 puntos, consolidando un gran inicio de temporada en lo que es apenas su segunda carrera dentro de la categoría.

Imagen TV

