Tenis

Finalizó el torneo de dobles en el Club Atlético tras tres semanas de competencia

Con la disputa de las finales de caballeros, el certamen llegó a su cierre con la participación de 58 jugadores distribuidos en cuatro categorías

0
El jueves pasado se completaron los partidos finales que restaban para dar por finalizado el Torneo de Tenis que se disputó en las canchas del Club Atlético, luego de tres semanas de competencia.

El certamen se desarrolló en cuatro categorías de dobles: caballeros Primera y Segunda, y damas “A” y “B”. En total participaron 58 jugadores, con siete parejas en Primera caballeros, once en Segunda, cuatro en Damas “A” y siete en Damas “B”.

Las primeras definiciones del torneo habían sido las categorías femeninas. En Damas “A” se consagraron campeonas Ana Paula Carletti y María José Carna, mientras que el subcampeonato quedó en manos de Cristina Moscato y Viviana Pérez.

En tanto, en Damas “B” el título fue para Neli Carletti y Silvina Errecaret, quienes superaron en la final a Celia Arcucci y Clara Mato, que finalizaron como subcampeonas.

Las finales de caballeros se disputaron el jueves pasado. En Primera categoría, la dupla integrada por Juan Bautista Artola y Matías Impinisi se quedó con el título al vencer a Marcelo Bibiloni y Martín Cappeletti por 7-5 y 6-3.

Por su parte, en Segunda categoría, Emanuel Pastor y Bastián Pastor se consagraron campeones tras imponerse a Carlos Perrota y Guillermo Rojas en un partido muy parejo, con parciales de 6-4, 3-6 y 7-6 (3).

De esta manera, el torneo cerró con una buena participación de jugadores y un sostenido desarrollo durante tres semanas de competencia en las canchas del Club Atlético.

