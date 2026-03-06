sábado, marzo 7, 2026
La precipitación en febrero no llegó a los 40 mm

Lo señala un informe de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional alcanza casi el triple de las lluvias de enero

Durante el mes de febrero de 2026, la ciudad de 9 de Julio registró un total de 39,4 mm de lluvias, superando ampliamente los 13,4 mm del mes de enero, de acuerdo con los registros de la Estación Nueve de Julio del Servicio Meteorológico Nacional.

El detalle de las precipitaciones en febrero fue el siguiente:

  • 1 de febrero: 0,5 mm
  • 2 de febrero: 0,5 mm
  • 3 de febrero: 10 mm
  • 4 de febrero: 16,3 mm
  • 5 de febrero: 0,2 mm
  • 8 de febrero: 0,4 mm
  • 14 de febrero: 9 mm
  • 23 de febrero: 2,5 mm

Total del mes: 39,4 mm

En el acumulado del año, las precipitaciones se distribuyen de la siguiente manera:

  • Enero: 13,4 mm
  • Febrero: 39,4 mm
  • Acumulado enero-febrero: 52,8 mm

El mes de febrero resultó más lluvioso que enero, concentrándose los mayores registros en los días 3, 4 y 14, representando aproximadamente 90% del total mensual. Este incremento de precipitaciones puede tener impacto en el suministro hídrico y la humedad del suelo, factores importantes para la agricultura local y el manejo de recursos hídricos.

