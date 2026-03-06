viernes, marzo 6, 2026
Clima

Inestabilidad y lluvias aisladas marcan el clima en la provincia de Buenos Aires

Este viernes se registran lluvias y tormentas aisladas en el norte y centro bonaerense. Durante el fin de semana predominará la nubosidad variable, con baja probabilidad de precipitaciones, mientras que el lunes podría volver la inestabilidad en el oeste provincial.

La jornada de este viernes se presenta con condiciones inestables en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la franja norte y el centro, donde se registran lluvias y algunas tormentas aisladas. Los fenómenos se desarrollan de manera irregular y, en general, con acumulados moderados.

De cara al fin de semana, el panorama meteorológico tenderá a una leve mejoría, aunque el cielo se mantendrá con nubosidad variable en gran parte del territorio bonaerense. Para el sábado se prevé una baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente sobre la franja norte de la provincia.

El domingo, en tanto, las condiciones seguirán similares, con intervalos de sol y nubes. Sin embargo, existe la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas en sectores del oeste bonaerense, aunque con baja intensidad y ocurrencia puntual.

Hacia el inicio de la próxima semana, los pronósticos indican que la franja oeste de la provincia podría volver a presentar condiciones inestables. Para el lunes se mantiene la probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas, aunque los especialistas advierten que todavía existe cierto grado de incertidumbre respecto a la evolución de estos fenómenos.

De esta manera, el tiempo en la provincia de Buenos Aires se mantendrá cambiante durante los próximos días, alternando entre períodos de nubosidad, mejoras temporarias y la posibilidad de precipitaciones aisladas en diferentes regiones.

