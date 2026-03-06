Inestabilidad y lluvias aisladas marcan el clima en la provincia de Buenos Aires

- Advertisement -

La jornada de este viernes se presenta con condiciones inestables en distintos sectores de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la franja norte y el centro, donde se registran lluvias y algunas tormentas aisladas. Los fenómenos se desarrollan de manera irregular y, en general, con acumulados moderados.

De cara al fin de semana, el panorama meteorológico tenderá a una leve mejoría, aunque el cielo se mantendrá con nubosidad variable en gran parte del territorio bonaerense. Para el sábado se prevé una baja probabilidad de lluvias débiles y aisladas, principalmente sobre la franja norte de la provincia.

El domingo, en tanto, las condiciones seguirán similares, con intervalos de sol y nubes. Sin embargo, existe la posibilidad de algunas precipitaciones aisladas en sectores del oeste bonaerense, aunque con baja intensidad y ocurrencia puntual.

Hacia el inicio de la próxima semana, los pronósticos indican que la franja oeste de la provincia podría volver a presentar condiciones inestables. Para el lunes se mantiene la probabilidad de lluvias y algunas tormentas aisladas, aunque los especialistas advierten que todavía existe cierto grado de incertidumbre respecto a la evolución de estos fenómenos.

De esta manera, el tiempo en la provincia de Buenos Aires se mantendrá cambiante durante los próximos días, alternando entre períodos de nubosidad, mejoras temporarias y la posibilidad de precipitaciones aisladas en diferentes regiones.