Tragedia vial en Chivilcoy: un adolescente de 14 años manejaba sin permiso y causó un choque fatal

Un grave siniestro vial ocurrido el martes al mediodía en el partido de Chivilcoy dejó como saldo la muerte de un hombre de 52 años y varios heridos, luego de que un adolescente de 14 años condujera sin permiso el vehículo de su familia y provocara un choque múltiple sobre la Ruta Provincial 30.

El episodio ocurrió cerca del mediodía a la altura del kilómetro 476 de la ruta, cuando el menor manejaba un Volkswagen Gol Trend acompañado por otros adolescentes. Según informaron fuentes policiales, el conductor habría mordido la banquina, perdió el control del vehículo y cruzó al carril contrario, donde impactó de frente contra otro automóvil.

En ese vehículo viajaban Rodolfo Marcelo López, de 52 años y oriundo de la localidad de Rawson, provincia de Buenos Aires, y su esposa Eliana Orellanos. Como consecuencia del violento impacto, López murió en el lugar, mientras que su pareja sufrió lesiones de gravedad.

Tras el primer choque, el automóvil conducido por el adolescente también colisionó contra una camioneta Volkswagen Amarok que era conducida por Mariano Alonso. El conductor de la camioneta resultó ileso y posteriormente fue dado de alta.

De acuerdo con lo informado por el jefe de la Policía Vial de Chivilcoy, el comisario mayor Miguel Ángel Costa, los menores que viajaban en el vehículo y Orellanos debieron ser trasladados al Hospital Municipal de Chivilcoy con heridas de distinta consideración.

El parte médico indicó que Eliana Orellanos sufrió traumatismo de cráneo, contusión pulmonar, fractura de clavícula izquierda y un golpe en la rodilla. Debido a la gravedad de las lesiones, se evaluaba su posible traslado a un centro de mayor complejidad en la ciudad de Junín.

Entre los adolescentes involucrados, uno de 14 años permanecía internado en la unidad de cuidados intensivos con politraumatismos, traumatismo de cráneo, contusión pulmonar y cortes en el brazo izquierdo. Otro joven, de 16 años, también seguía internado en terapia intensiva por politraumatismo y traumatismo de cráneo, aunque se encontraba estable. Un tercer menor, de 14 años, ingresó con escoriaciones múltiples y politraumatismo leve, permaneciendo en observación en el área de Pediatría.

La investigación del hecho quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción en turno del Departamento Judicial de Mercedes. En el lugar trabajó personal de Policía Científica para determinar con precisión la mecánica del choque y las circunstancias que llevaron al trágico desenlace.

El caso volvió a poner en discusión la problemática de la imprudencia al volante y la responsabilidad en el control de los vehículos, especialmente cuando menores de edad acceden a conducir sin autorización. La tragedia dejó al descubierto cómo una decisión imprudente puede derivar en consecuencias irreparables.