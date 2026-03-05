Día Nacional del Gas en la Argentina: determinante para el desarrollo energético del país

- Advertisement -

Cada 5 de marzo, Argentina conmemora el Día Nacional del Gas, una fecha significativa en la historia energética del país. Este día recuerda la creación de la Dirección Nacional del Gas en 1945, un hito que dio origen a Gas del Estado, marcando el inicio de una política soberana en materia de gas natural.

El 5 de marzo de ese año, el Gobierno nacional, a través de YPF, tomó posesión de las instalaciones de la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires Ltda., una empresa de capitales británicos que hasta entonces distribuía gas manufacturado importado. La fusión de esta compañía con el Departamento del Gas de YPF permitió la nacionalización del servicio, una acción crucial para el desarrollo energético del país.

Una figura clave en este proceso fue el ingeniero Julio V. Canessa, quien propuso aprovechar el gas que se desperdiciaba en los yacimientos patagónicos, especialmente en Comodoro Rivadavia, para llevarlo a los centros urbanos. Gracias a su visión, se construyó el Gasoducto Presidente Perón, una obra monumental de 1.600 kilómetros que conectó el sur con Buenos Aires y permitió abastecer a miles de hogares.

La Dirección Nacional del Gas se independizó formalmente de YPF en enero de 1946 y, bajo la presidencia de Juan Domingo Perón, la empresa creció rápidamente. Gas del Estado llegó a ser una de las más grandes del mundo en su sector, con millones de usuarios conectados al momento de su privatización en 1992.

Hoy, el Día Nacional del Gas es una jornada de homenaje a los trabajadores de la industria del gas natural, desde operarios hasta técnicos y profesionales, y un recordatorio del papel fundamental del gas en la matriz energética argentina.