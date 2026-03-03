Faltan 100 días para que comience el Mundial más grande de la historia

- Advertisement -

Este martes comenzó la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, el torneo más grande de la historia del fútbol. Faltan solo 100 días para el inicio de una nueva edición del máximo certamen futbolístico, que se celebrará en 16 sedes de tres países: Estados Unidos, México y Canadá. Este Mundial contará con la participación de 48 selecciones, 16 más que en ediciones anteriores, y se disputarán un total de 104 partidos.

El primer encuentro se jugará el 11 de junio en el mítico Estadio Azteca de Ciudad de México, donde el seleccionado local enfrentará a Sudáfrica en la primera fecha del Grupo A. El torneo se extenderá hasta el 19 de julio, y se incorporará una nueva instancia de 16vos de final en la fase eliminatoria. Así, los equipos deberán jugar hasta ocho partidos para alzarse con la copa.

DSPORTS será la señal oficial en Argentina y varios países de Latinoamérica

DSPORTS, el canal deportivo exclusivo de DIRECTV, será el encargado de transmitir todos los partidos del Mundial en vivo, tanto en sus señales DSPORTS, DSPORTS 2 y DSPORTS+, como en la plataforma de streaming DGO. De esta forma, DSPORTS será la única señal que ofrecerá la cobertura completa del evento en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Perú, donde los fanáticos podrán disfrutar de los 104 encuentros.

Un Mundial de récords

El Mundial de 2026 no solo será el más grande en términos de selecciones y partidos, sino también en lo que respecta a los jugadores. Kylian Mbappé y Lionel Messi, actuales goleadores de los Mundiales con 13 y 12 tantos respectivamente, tienen la posibilidad de superar el récord histórico de Miroslav Klose, quien ostenta 16 goles en Mundiales. Además, equipos como Cabo Verde, Curazao, Uzbekistán y Jordania harán su debut histórico en la competición.

Clasificatorias y Repechaje

Previo al inicio del Mundial, DSPORTS ofrecerá en exclusiva el Torneo Clasificatorio FIFA, que se disputará entre el 26 y el 31 de marzo en Guadalajara y Monterrey, México. Durante este repechaje, equipos de Bolivia, Jamaica, Surinam, Irak y Nueva Caledonia lucharán por asegurar su lugar en la fase de grupos del Mundial.

Amistosos internacionales en la Fecha FIFA

La cobertura de DSPORTS no se limitará solo al Mundial. También se transmitirán importantes amistosos internacionales durante la fecha FIFA de marzo, que incluyen partidos entre selecciones como Marruecos, Ecuador, Senegal, Perú y Colombia.

Cómo acceder a DGO

Los interesados en seguir toda la cobertura del Mundial a través de DGO pueden acceder a la web oficial de DIRECTV (http://www.directvgo.com/) para consultar los distintos planes disponibles. La plataforma permite ver la programación en vivo desde Smart TV, smartphones, tablets o vía web, con acceso a los mejores eventos deportivos, series, películas y más.

Con un Mundial histórico por delante, la cuenta regresiva ya está en marcha. ¡La emoción comienza en 100 días!