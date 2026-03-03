Allanamiento en Juan José Paso por investigación de lesiones graves

En la localidad de Juan José Paso, partido de Pehuajó, se ejecutó un allanamiento en el marco de una causa por Lesiones Graves, vinculada a un hecho violento ocurrido el 28 de febrero de 2026.

La medida fue ordenada por la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Trenque Lauquen, luego de las investigaciones que apuntaron a un joven de 16 años como presunto autor del ataque.

El allanamiento permitió la incautación de elementos claves para la causa, entre ellos prendas de vestir y el arma blanca utilizada.

La persona imputada fue notificada de la formación de la causa, y el proceso sigue en manos de la Fiscalía de Menores de Trenque Lauquen, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.