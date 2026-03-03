martes, marzo 3, 2026
30.5 C
Nueve de Julio
General

Allanamiento en Juan José Paso por investigación de lesiones graves

El operativo, realizado en la jornada de hoy, fue parte de la investigación de un ataque ocurrido el 28 de febrero y donde la fiscalía continúa con la causa tras la identificación de un menor de edad como el principal sospechoso

En la localidad de Juan José Paso, partido de Pehuajó, se ejecutó un allanamiento en el marco de una causa por Lesiones Graves, vinculada a un hecho violento ocurrido el 28 de febrero de 2026.

La medida fue ordenada por la Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Trenque Lauquen, luego de las investigaciones que apuntaron a un joven de 16 años como presunto autor del ataque.

El allanamiento permitió la incautación de elementos claves para la causa, entre ellos prendas de vestir y el arma blanca utilizada.

La persona imputada fue notificada de la formación de la causa, y el proceso sigue en manos de la Fiscalía de Menores de Trenque Lauquen, que continuará con las actuaciones judiciales correspondientes.

