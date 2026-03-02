martes, marzo 3, 2026
Clima

Tormentas intensas avanzan sobre el noroeste bonaerense y podrían extenderse durante la noche

Las celdas más fuertes se concentran en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y afectan a varias localidades. Se prevén chaparrones intensos, ráfagas localizadas y fuerte actividad eléctrica.

Continúa el desarrollo de tormentas sobre el territorio de la provincia de Buenos Aires, con los núcleos más intensos ubicados en el noroeste provincial. Actualmente, las precipitaciones más fuertes afectan el área comprendida entre los municipios de General Villegas, Daireaux y Bolívar.

De acuerdo con el seguimiento meteorológico, se espera que las tormentas se desplacen hacia el este y noreste durante el resto de la noche, alcanzando progresivamente a otros municipios de la región.

Los fenómenos asociados incluyen chaparrones de lluvia intensos en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento de manera localizada y abundante actividad eléctrica. No se descarta que en algunos sectores se registren acumulados significativos en poco tiempo.

En tanto, los municipios del centro y sur de la provincia registran chaparrones y tormentas aisladas, en general de débil intensidad. Por el momento, no se prevé que estas áreas experimenten fenómenos meteorológicos intensos en el corto plazo, aunque se recomienda continuar atentos a las actualizaciones oficiales ante posibles cambios en las condiciones.

