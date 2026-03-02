“Tomar la calle, no basta con decir basta”: una muestra que visibiliza la participación ciudadana en la Terminal

- Advertisement -

Desde este lunes 2 de marzo, la Dirección General de Cultura invita a la comunidad a visitar en la Terminal de Ómnibus la exposición fotográfica del artista salteño Gustavo Abraham, titulada “Tomar la calle, no basta con decir basta”.

La muestra reúne una selección de imágenes que ponen en valor el movimiento y el accionar de vecinos y vecinas frente a distintas situaciones que los interpelan. A través de su lente, Abraham captura escenas de participación colectiva que reflejan la decisión de organizarse, reclamar y ocupar el espacio público como forma de expresión y construcción democrática.

En una ciudad donde muchas veces persiste el imaginario de que “no pasa nada” o que nadie se manifiesta ni reclama, el recorrido propone visibilizar a ese colectivo que milita, participa y hace oír su voz. Las fotografías invitan a reflexionar sobre la importancia de asumir un rol activo en la defensa de los derechos y en la construcción de ciudadanía.

Parte de las imágenes fueron captadas entre 2013 y 2015, período en el que comenzó a organizarse la Asamblea sobre Violencia de Género y surgió el movimiento Ni Una Menos. Otras fotografías retratan reclamos vinculados a los derechos de la diversidad y las disidencias de género, así como intervenciones artísticas que conciben el arte como un derecho humano y una herramienta de transformación social.

Gustavo Abraham nació en Salta, es profesor de Filosofía y Ciencias de la Educación y estudió Psicología Social. Padre de familia, inició su camino en la fotografía en 2008, participando en talleres y seminarios junto a reconocidos profesionales del medio. En 2019 publicó su primer libro, “De Camino”, donde buscó expresar la vida en un instante a través de la cámara.