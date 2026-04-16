Padre Daniel Camagna: “La cremación es un signo de humanidad y memoria compartida”

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En el programa Despertante, en Modo Trascendencia, emitido por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, los días jueves a las 9.30, el padre Daniel Camagna reflexionó sobre la cremación, los rituales funerarios y la manera en que nuestra sociedad aborda la muerte, destacando la importancia del afecto, la memoria y la humanización en el tratamiento de los seres queridos fallecidos.

Cuerpo de la noticia:

En una charla profunda y emotiva, el padre Daniel Camagna abordó el tema de la cremación y su tratamiento dentro de la tradición cristiana, en el marco del programa Modo Trascendencia. La conversación surgió a raíz del reciente llamado de una cooperativa a arquitectos para diseñar un crematorio que incluya espacios para cenizas individuales y para mascotas, un aspecto novedoso que generó reflexión en la comunidad.

“Cuando un grupo humano se apropia de los restos y los cuida, los venera y realiza un rito funerario, estamos ante un indicio de humanidad”, explicó el sacerdote, resaltando que la atención y respeto hacia los muertos evidencia vínculos, afecto y creencias en una vida más allá de la muerte.

El padre Camagna recordó que, históricamente, la Iglesia tuvo reparos respecto a la cremación, principalmente por la idea de preservar el cuerpo para la resurrección. Sin embargo, hoy la posición oficial es contraria a la prohibición: la cremación es aceptada siempre que las cenizas sean tratadas con respeto y veneración.

El sacerdote también destacó la importancia de los rituales funerarios en la elaboración del duelo. Narró experiencias en comunidades pequeñas y en la ciudad, donde velatorios, misas y visitas al cementerio ayudan a los familiares y amigos a procesar la pérdida de manera más serena y humana.

“El cuidado del difunto y la preservación de su memoria nos humaniza. Negar la muerte genera desconexión con la realidad y afecta la calidad de nuestros vínculos”, señaló Camagna, destacando la necesidad de abordar estos temas incluso con niños y jóvenes para mantener el afecto y la memoria familiar.

Finalmente, el padre resaltó que la cremación y los cinerarios, cuando se realizan con respeto, estética y protocolo, no solo cumplen una función práctica, sino que también permiten a las familias conservar la memoria de sus seres queridos de forma digna y afectiva.