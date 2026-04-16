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Amenaza en la Escuela Técnica N° 2: activan protocolos y realizan denuncia formal

Un mensaje intimidatorio hallado en un baño del establecimiento generó la inmediata intervención de autoridades educativas y de seguridad, con el objetivo de garantizar la protección de toda la comunidad escolar

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La Jefatura Distrital informó que se activaron de manera inmediata los protocolos correspondientes tras detectarse un mensaje amenazante en uno de los baños de la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2. El escrito, que contenía la frase “los voy a matar a todos”, encendió las alertas dentro de la institución.

Ante esta situación, se articuló rápidamente con el Equipo de Conducción Institucional y organismos competentes, incluyendo el área de seguridad, en el marco de lo establecido por la Comunicación Conjunta N° 1/23, que contempla la Guía de Resolución de Conflictos en el ámbito educativo. Asimismo, se confirmó que se realizó la denuncia correspondiente para que intervengan las autoridades pertinentes.

Desde la Jefatura Distrital señalaron que se encuentran en marcha los protocolos propios del sistema educativo, priorizando un abordaje integral, corresponsable y articulado. El objetivo principal es resguardar la integridad de las y los estudiantes, así como de todo el personal y la comunidad educativa en general.

En este contexto, se reforzaron las medidas de acompañamiento institucional y se continúa trabajando en la investigación del hecho, mientras se mantiene la comunicación con las familias para llevar tranquilidad y garantizar un entorno seguro dentro del establecimiento.

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