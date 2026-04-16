La diputada Priscila Minnaard explicó el programa provincial para emprendedores en el Día Mundial del Emprendimiento

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En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, la diputada bonaerense Priscila Minnaard presentó oficialmente la inscripción para el programa provincial “Emprenden y se Prenden”, una iniciativa que busca acompañar y fortalecer a quienes tienen proyectos innovadores o desean iniciar uno.

“Este programa fue iniciado por la exdiputada Anahí Bilbao, y continuamos con la misma intención: apoyar a quienes buscan desarrollarse como emprendedores, ofreciendo capacitación, orientación y acompañamiento”, explicó Minnaard durante su participación en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

El programa es virtual y gratuito, con capacitaciones en marketing, gestión contable y económica, además de apoyo psicológico para que los emprendedores puedan superar obstáculos en su camino. Las inscripciones se realizan a través de un formulario sencillo y no tienen límite de edad. Los menores de edad pueden participar con el acompañamiento de sus padres.

Minnaard destacó la importancia de esta iniciativa frente a la situación económica actual: “Cada vez más personas buscan alternativas para sostenerse, y este programa les brinda herramientas concretas para hacerlo”, señaló. Hasta el momento, se han registrado cerca de 100 participantes de toda la provincia, y las inscripciones permanecerán abiertas hasta fines de abril.

El programa no solo contempla capacitaciones virtuales, sino también encuentros presenciales que permiten a los emprendedores intercambiar experiencias, asociarse y fortalecer sus proyectos. La diputada resaltó que esta herramienta es una forma de generar un impacto directo en la vida de los ciudadanos, más allá de las limitaciones políticas y legislativas.

La legisladora señaló que la inscripción es completando el siguiente formulario: http://bit.ly/ 4cKYpcX

Violencia escolar y contención adolescente

En la entrevista, Minnaard también se refirió a recientes amenazas en escuelas de la provincia: “No es un juego. Los chicos necesitan contención de los adultos responsables, porque muchos enfrentan situaciones de violencia en sus casas y entornos”, afirmó. Destacó la importancia de reforzar la salud mental y la presencia de acompañantes terapéuticos en las escuelas, al considerar que “estos temas son tan importantes como aprender matemáticas o leer correctamente”.

Recorrida radical y fortalecimiento partidario

Además, la legisladora habló sobre la recorrida del radicalismo provincial, destinada a reforzar la militancia, conectar con los comités locales y preparar al partido de cara a los próximos desafíos electorales. “El radicalismo tiene cuadros políticos y jóvenes con experiencia que pueden liderar gestiones locales y provinciales. Nuestro objetivo es fortalecer el partido desde las bases y mostrar que estamos activos en todo el territorio”, destacó.

Minnaard señaló también la importancia de repensar la autonomía municipal y la gestión de tributos locales, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a los intendentes y puedan atender las necesidades de la población.

Para inscribirse en “Emprenden y se Prenden”, los interesados pueden acceder al formulario a través del sitio web oficial del programa, donde también encontrarán información detallada sobre los módulos y los equipos de acompañamiento.