El Salón Blanco de Nueve de Julio será epicentro de equinoterapia y equitación familiar

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Este sábado 18, el Campo Hípico Tres Lagunas desde su Escuela de Quinoterapia, la Municipalidad de Nueve de Julio y la Asociación Olavarriense de Hipoterapia llevarán adelante una experiencia única con actividades terapéuticas, charlas educativas y demostraciones de equitación. La iniciativa fue explicada en Despertate por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, a Presidente de Campo Hipico Tres Lagunas, Diano Oscos y el Director de la Escuela de Quinoterapia, Gustavo Noli.

El Salón Blanco de la comuna de Nueve de Julio será el epicentro de esta jornada que busca mostrar el valor de la equinoterapia y la equitación como herramientas de aprendizaje, integración y diversión para toda la familia. La actividad, será transmitida por Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV.

“La equinoterapia no solo es terapia: es juego, confianza y vínculo emocional. Cada sesión permite que los chicos superen miedos, desarrollen habilidades motrices y disfruten del contacto con los caballos”, explicó Noli durante la entrevista. Por su parte, Oscos destacó la importancia de que la comunidad participe y conozca cómo estas actividades fortalecen la integración social y el desarrollo personal.

Charlas educativas y profesionales:

Durante la jornada, el Dr. Aldo Lauhiart, profesional con formación internacional en Milán, brindará una charla sobre los distintos beneficios de la equinoterapia en diversas patologías. La actividad cuenta con el apoyo de la Municipalidad de 9 de Julio y será transmitida en vivo por el área de discapacidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires, permitiendo que toda la región pueda acceder a esta experiencia.

Escuela de Equitación:

Paralelamente, la Escuela de Equitación del Campo Hípico Tres Lagunas mostrará cómo la formación de niños, jóvenes y adultos combina disciplina, técnica y respeto por los caballos. Los alumnos aprenderán desde el cuidado básico del animal hasta técnicas avanzadas de salto y monta, promoviendo la coordinación, el equilibrio y la confianza. “La equitación refuerza valores como la paciencia y la concentración, y potencia los beneficios de la terapia con caballos”, explicó Oscos.

Historia y logros:

Este 24 de abril, la Escuela de Quinoterapia cumple 21 años, consolidándose como un referente en la región. Durante más de dos décadas, niños y adultos con diferentes capacidades han participado de estas terapias, alcanzando resultados destacados en su desarrollo y bienestar. “Ver cómo los chicos superan desafíos y se integran socialmente es la mayor recompensa de este trabajo”, señaló Noli.

Participación y contacto:

Las familias y el público general podrán participar de la jornada del sábado 18, acercándose a conocer la equinoterapia, participar de charlas educativas, observar demostraciones de equitación y experimentar el vínculo especial entre los caballos y los participantes. Los interesados pueden comunicarse a través del contacto del Campo Hípico Tres Lagunas o directamente con el equipo organizador, whatsaap 2317 407902.

Con esta iniciativa, Nueve de Julio se consolida como un referente en terapias asistidas con equinos y formación en equitación, combinando aprendizaje, integración y recreación en un espacio único para toda la familia.