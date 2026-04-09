Arte en movimiento: Julia Abraciano expone sus obras en la Terminal de Ómnibus

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La terminal de ómnibus se transforma en un espacio cultural gracias a la propuesta del área de Artes y Creatividades, que invita a distintos artistas a mostrar sus trabajos en sus paredes. Entre ellos, Julia Abraciano despliega una serie de obras abstractas en la muestra denominada Décimo.

“Esta muestra nació porque me invitaron desde Cultura. Al principio pensé en exponer trabajos que ya tenía, pero me entusiasmé tanto que compré bastidores y empecé a pintar exclusivamente para esta ocasión”, explicó Abraciano, quien define su obra por el juego con la textura, el color y la expresión de los materiales, más que por la representación figurativa.

La artista, docente de jardín y pintora desde hace más de una década, asegura que siempre tuvo la creatividad como motor: “No tengo recuerdos de mí sin dibujar. Comencé vendiendo mis obras a través de Instagram y, desde entonces, sigo explorando y mostrando mi trabajo”.

Los murales estarán disponibles para ser disfrutados por el público hasta fin de abril, en la terminal y cerca del bufet, creando un recorrido artístico que acompaña a quienes llegan o parten. “Me encanta que la terminal sea un espacio que pueda ser disfrutado por todos, 24 horas al día, 365 días del año, y que dé lugar al arte local”, añadió Abraciano.

Este proyecto no solo destaca la labor de la artista, sino que también convierte la terminal en un escenario de cultura accesible, donde viajeros y visitantes pueden conectarse con el arte mientras realizan su rutina diaria.