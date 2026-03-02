Confederación Argentina de Hockey convocó a jugadoras de 9 de Julio al Plan Nacional de Talentos

- Advertisement -

La Confederación Argentina de Hockey (C.A.H.) puso en marcha una nueva edición del Plan Nacional de Detección y Desarrollo de Talentos, una iniciativa que convoca cada año a jugadoras de las categorías Sub 16 y Sub 19 de todo el país con el objetivo de identificar a las futuras promesas que podrán integrar las selecciones argentinas de base.

La primera convocatoria de 2026 se realiza los días 3 y 4 de marzo en la ciudad de Mar del Plata, bajo la coordinación de la Federación Bonaerense de Hockey y la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH). Las actividades se desarrollan en el Estadio Panamericano de Hockey y en el Centro Municipal de Hockey, con capacitadores nacionales que trabajan bajo los lineamientos técnicos de la C.A.H.

En esta instancia fueron convocadas 17 jugadoras en la categoría Sub 16. Entre ellas se destacan dos representantes de la Asociación de Hockey del Centro: Francisca Zúñiga Pirez, del Club Atlético 9 de Julio, y Sol Colombi, de El Linqueño. Además, participan tres jugadoras de la Asociación Bahiense, cinco de la Marplatense, dos de la Tandilense y una representante de cada una de las asociaciones de Cuenca del Salado, Tresarroyense, del Oeste, del S.O. y del N.O.

En la categoría Sub 19 también fueron citadas 17 jugadoras. En este caso, la Asociación del Centro cuenta con una sola representante: Belén Gavaldá, también jugadora del Club Atlético 9 de Julio.

El Plan Nacional prevé nuevas convocatorias para los meses de mayo, septiembre y noviembre. En el interior del país, en tanto, las evaluaciones se organizan por regiones, reuniendo a varias provincias en cada encuentro, con el propósito de ampliar la base de observación y fortalecer el desarrollo federal del hockey argentino.