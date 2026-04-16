Nueve de Julio, una de las estaciones bonaerenses afectadas por los despidos en el SMN

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) atraviesa una fuerte crisis laboral con el despido de 140 trabajadores en esta primera etapa, mientras que otros 100 podrían ser desvinculados antes de octubre. La mayoría de los afectados tenía contratos temporarios, por lo que no recibirán indemnización, lo que pone en riesgo la operatividad del organismo responsable de elaborar pronósticos y alertas meteorológicas esenciales para la población y sectores productivos.

Según la meteoróloga Ana Saralegui, delegada de ATE del SMN, “alrededor de 80 de los 140 despidos corresponden a observadores meteorológicos del interior del país, quienes realizan el monitoreo continuo de variables como temperatura, presión y humedad”.

En la provincia de Buenos Aires, el SMN cuenta con 26 estaciones: Azul, Bahía Blanca, Benito Juárez, Bolívar, Coronel Suárez, Dolores, Junín, Las Flores, Mar del Plata, Nueve de Julio, Olavarría, Pehuajó, Pigüé, Punta Indio, Tandil, Trenque Lauquen, Tres Arroyos, Villa Gesell, Pilar, La Plata y Morón. Varios de los despidos de esta etapa impactan directamente en estas estaciones, reduciendo la dotación de personal necesaria para garantizar mediciones continuas.

Saralegui advirtió que “en algunas estaciones, incluida Nueve de Julio, tendremos que dejar de medir durante la noche o en determinados días, lo que reducirá la efectividad de las alertas”. Actualmente, la provincia de Buenos Aires mantiene un 85% de efectividad en las alertas meteorológicas, cifra que podría caer a medida que se desvincule personal.

La disminución de observadores afecta la capacidad de anticipar fenómenos como lluvias intensas, tormentas, nevadas, ventiscas o períodos de calor extremo, información crucial para la población, la aviación civil, la navegación y la producción agropecuaria. “En el sector agropecuario, las pérdidas por falta de pronósticos pueden ser enormes”, destacó Saralegui.

En esta etapa, los despidos involucran principalmente a personal contratado, quienes no perciben indemnización. Natalia Bonel, meteoróloga del SMN con 15 años de experiencia en esta modalidad, señaló que “los contratados no recibimos ningún tipo de compensación económica al ser despedidos”. Tras los recortes actuales, la planta civil del organismo se reducirá de 780 a 540 empleados.

Ante la situación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro en todas las dependencias del SMN para el viernes 24 de abril, de 5 a 12. La medida podría afectar la programación de vuelos, que se suspenderán o reprogramarán según la compañía aérea.

La crisis del SMN expone las consecuencias directas de los recortes sobre servicios esenciales, particularmente en provincias con alta actividad agrícola e industrial como Buenos Aires, y en localidades clave como Nueve de Julio, donde la capacidad de monitoreo climático se verá comprometida.